Çaykur Rizespor, Hatayspor’u Yendi

MAÇ ÖZETİ

Çaykur Rizespor, Süper Lig sezonunu son maçında Hatayspor’a karşı 5-2’lik bir galibiyetle tamamladı. Trendyol Süper Lig’in final haftasında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu’nda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Maç, saat 16.00’da hakem Alper Akarsu tarafından yönetildi.

GOLLERİN KAYNAĞI

Rizespor, galibiyetini 43. dakikada David Akintola’nın, ardından 50. ve 90 artı 3. dakikalarda Ali Sowe’nin, 72. dakikada Emrecan Bulut’un ve 90. dakikada İbrahim Olawoyin’in golleriyle aldı. Hatayspor’un golleri ise 68. dakikada Yiğit Ali Buz ve 74. dakikada Kerem Alıcı’dan geldi.