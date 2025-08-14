Çaykur Rizespor Hazırlık Yapıyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında, bu cumartesi deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut’un gözetiminde antrenman gerçekleştirdi.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra yeşil-mavililer, sahada taktiksel rondo pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Rize temsilcisi, rakibi karşısında iyi bir performans sergilemek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.