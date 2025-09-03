Haberler

Çaykur Rizespor, Hazırlıklara 15 Eylül’de Başladı

HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 15 Eylül Pazartesi günü kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacağı maç için antrenmanlara başladı. Yeşil-mavili ekip, hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirdi. İlk olarak salonda yapılan çalışmada oyuncular, ısınma ve core egzersizleri ile antrenmana giriş yaptı.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenmanın sahada devam eden kısmında, futbolcular 5’e 2 pas çalışması yaptı. Bu bölümün ardından, dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi. İdman, dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana, milli takım kamplarında bulunan futbolcular yer almadı. Çaykur Rizespor, bu hazırlıklara yarın devam edecek.

Sungurlu’da Kaza, İki Kişi Yaralandı

Sungurlu'da bir otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ulaşırken, yaralıların durumu stabil.
Yangın Kontrol Altına Alındı, Dönüşler Başladı

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Tahliye edilen 9 köyün sakinleri, evlerine dönüş yapmanın sevincini yaşıyor ve yangınla mücadele edenlere teşekkür ediyor.

