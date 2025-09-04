Haberler

Çaykur Rizespor Hazırlıklarını Sürdürüyor

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’de 5. haftasında 15 Eylül Pazartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını devam ettiriyor. Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut önderliğinde antrenman yapıyor. İlk antrenman, salonda dayanıklılık ve denge testi ölçümleri ile başladı ve sahada hız testi ile tamamlandı.

PAS VE TAKTİK ÇALIŞMASI

Akşam gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, saha içerisinde iki grup halinde pas çalışması yaptı. Ardından dört takım halinde turnuva maçları oynandı ve son olarak taktik çalışması yapıldı. Bu antrenmana, milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı. Karadeniz ekibi, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

