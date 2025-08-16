Çaykur Rizespor Hoca, Gol Kaçırdı

TEKNİK DİREKTÖR PALUT’UN AÇIKLAMALARI

Çaykur Rizespor’un Teknik Direktörü İlhan Palut, Corendon Alanyaspor karşısında yaşanan 0-0’lık beraberliği değerlendirdi. Palut, “Çok gol kaçırıyoruz ama rakip takıma da pozisyon vermiyoruz” şeklinde konuştu. Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Palut, “Maç öncesinde bizim için istenmeyen bir başlangıç yaşandı. Rakip takımın ertelenen bir maçı olduğundan analiz etme fırsatımız sınırlı oldu. Ancak yaptığımız hazırlık maçlarından elde ettiğimiz ipuçları ve rakip ile daha önceki maçları, bizim için önemli bir referans oldu” dedi.

İYİ SİNYALLER ALDIK

Sözüne devam eden Palut, bu hafta önceki maçlardan daha iyi bir performans sergilediklerini belirtti. “Genel olarak önde baskı yapmayı başardık ve Alanyaspor’un oyununu zorlaştırdık. Fakat bazı pas hataları yaptık. Yine de rakip ceza sahasına inip gol pozisyonları bulmayı başardık. İkinci yarıda belki ilk yarı kadar baskın olamadık ama hâlâ topa sahip olan ve gol arayan takım bizdik. Çok gol kaçırıyoruz ama hiç pozisyon vermedik” şeklinde konuştu.

ADALETLİ BİR DEĞERLENDİRME

Palut, takımının geleceği ile ilgili olarak da umutlu konuştu: “Bugün pozisyon bulan, rakibe pozisyon vermeyen bir takım olmayı hedefliyorduk. 3 puanı almak çok isterdik; ancak pozitif sinyaller almaya devam ediyorum. Fiziksel olarak maçın sonuna kadar etkin oynayabilmek önemli, bu yüzden mutlaka daha iyi olmamız lazım. İki maçta bir puan aldık. Önümüzde Galatasaray deplasmanı var ve bu süreçte daha iyi bir düzeye ulaşmalıyız.”

TRANSFERDE YAŞANAN SIKINTI

İlhan Palut, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi. “İki kaleci ile görüşmelerimiz devam ediyordu. Bir tane çok istediğimiz kaleci son anda tercih değiştirerek başka bir kulübe gitti. Bazen bir oyuncuya çok odaklandığınızda diğer seçenekleri beklemeye alıyorsunuz ve bu durumla karşılaştık. Şu an elimizde birkaç alternatif var ve bunlardan birini almayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.