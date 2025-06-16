Çaykur Rizespor, İlhan Palut ile Anlaştı

ÇAYKUR RİZESPOR’UN YENİ SÖZLEŞMESİ

Çaykur Rizespor, yeni bir yıl için Teknik Direktör İlhan Palut ile sözleşme imzaladı. Yeşil-mavili kulüp, Palut’un sözleşmesini 2025-2026 sezonu için uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, “İstikrarlı şekilde 2 yıldır kulübümüz bünyesinde görevini yürüten İlhan Palut ve ekibini tebrik ediyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve Palut’a hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

İLHAN PALUT’UN RİZESPOR KARNESİ

Çaykur Rizespor ile 81 maça çıkan 48 yaşındaki teknik adam, 33 galibiyet, 12 beraberlik ve 36 mağlubiyet elde etti. Rize temsilcisi, Palut yönetiminde geçtiğimiz iki sezonu 9. basamakta tamamlama başarısı gösterdi.