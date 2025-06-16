Çaykur Rizespor, İlhan Palut’la Anlaştı

ÇAYKUR RİZESPOR İLE İLHAN PALUT’UN YENİ SÖZLEŞMESİ

Çaykur Rizespor, deneyimli teknik direktör İlhan Palut ile bir yıllık sözleşme yeniledi. Süper Lig’in önemli takımlarından olan Çaykur Rizespor, iki yıldır teknik direktörlük görevini sürdüren Palut ile birlikte yoluna devam etme kararı aldı.

PALUT İLE ANLAŞMA DETAYLARI

Yeşil-mavili ekip, İlhan Palut ile 2025-2026 sezonu için bir yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Çaykur Rizespor’umuz, teknik direktör İlhan Palut ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. İstikrarlı şekilde 2 yıldır kulübümüz bünyesinde görevini yürüten İlhan Palut ve ekibini tebrik ediyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve Palut’a hayırlı olmasını diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” denildi.