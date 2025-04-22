Çaykur Rizespor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ HAZIRLIKLARINA SERİ BAŞLADI

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçına yönelik hazırlıklara giriş yaptı. Ligdeki bu önemli mücadele, Pazar günü saat 19.00’da deplasman da oynanacak. Yeşil-mavililer, antrenmanlarına Mehmet Cengiz Tesisleri’nde başlamış durumda.

TEKNİK DİREKTÖRÜN YÖNETİMİNDE KAPSAMLI İDMAN

Antrenman, teknik direktör İlhan Palut’un gözetiminde gerçekleştirilmiş. İdman programı, salonda yapılan üst vücut kuvvet antrenmanı ile başlamış. Ardından sahada ısınma çalışmaları, dar alanda pas oyunu, çift kale maç ve son olarak koşu ile devam etmiş. Çaykur Rizespor, bu hafta sonu oynanacak zorlu maç için hazırlarını hızlandırıyor.