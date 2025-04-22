Çaykur Rizespor Maç Hazırlığına Başladı

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına start verdi. Antrenman, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde, teknik direktör İlhan Palut’un yönetiminde gerçekleştirildi.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenman sırasında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmaları yaptı. İdman, çift kale maç ile devam etti ve koşu ile sonlandırıldı. Ancak, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ile Papanikolaou antrenmanda yer almadı. Çaykur Rizespor, Bellona Kayserispor maçı için yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.