Çaykur Rizespor Maçında Galibiyet Aldık

İLK ANTRENMANDAN İTİBAREN CİDDİYETLE HAZIRLIKLARA BAŞLAYACAKLAR

Çaykur Rizespor’un Teknik Direktörü İlhan Palut, takımının Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Palut, “İlk antrenmandan itibaren çok büyük bir ciddiyetle diğer maçımızın hazırlıklarına başlayıp, gerekli puanları alıp bu durumdan sıyrılmamız gerekiyor” ifadesini kullandı. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında elde edilen galibiyet, takımın üst sıralara tırmanma çabasını güçlendirdi.

MAÇIN PSİKOLOJİK BASKISI VE TAKIMIN ARZUSU

Palut, maç öncesinde psikolojik baskının oyuncular üzerinde ciddi bir etki yarattığını belirtti. “Maça hazırlanırken artık psikolojik baskıyı da bir tarafa bırakamıyorsunuz. Bu gerçekten tesis içerisinde ve oyuncularda da bir baskı oluşturuyor” diyen Palut, takımın inançlı ve istekli bir performans sergilediğini ifade etti. İlk düdükten son düdüğe kadar oyuncuların azmini gördüğünü söyleyen Palut, “Hatalar da yaptık, rakibimizi daha önde karşılamak istiyorduk. Çok pozisyona girdik” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

GALİBİYETİN ÖNEMİ VE TARAFTAR BASKISI

Teknik direktör, gol yememenin önemine de vurgu yaptı. Palut, “Gol yememek çok önemliydi çünkü bu baskı altında bir de kalemizde göreceğimiz bir gol bizi gerçekten her manada zor duruma düşürebilirdi” dedi. Hatalara rağmen takımın arbajını ve kazanma isteğini gösterdiğini belirten Palut, oyuncularını tebrik etti. Ayrıca ligin sonuna yaklaşırken, taraftarları üzmeden onlara güzel bir galibiyet sunduklarını belirtti.

POTADAN UZAKLAŞMAK VE GEREKEN PUANLAR

Palut, düşme potasına girmeden üst sıralara yükselme isteğinin, ligin başındaki ‘Avrupa’ya gidebilecek miyiz?’ kaygısına benzemediğinin altını çizdi. “Yarış tüm hızıyla devam ediyor. Bu, ligin üst sıralarına oynamaya benzemiyor. ‘Avrupa’ya gidecek miyiz? Gitmeyecek miyiz?’ heyecanına ve kaygısına benzemiyor” ifadelerini kullanan Palut, bu strese bir son vermek istediklerini belirtti. Takımın kalan maçlarda gerekli puanları toplaması gerektiğini de sözlerine ekledi.