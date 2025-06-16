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Çaykur Rizespor, Palut’la 1 Yıl Uzattı

ÇAYKUR RİZESPOR’LA SÖZLEŞME UZATILDI

Çaykur Rizespor, tecrübeli teknik direktör İlhan Palut ile 1 yıllık sözleşmesini uzattı. Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, son iki yıldır teknik direktörlük görevini üstlenen İlhan Palut ile yola devam etme kararı aldı. Yeşil-mavili ekip, Palut ile yeni bir 1 yıllık anlaşma imzaladı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Çaykur Rizespor’umuz, teknik direktör İlhan Palut ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. İstikrarlı şekilde 2 yıldır kulübümüz bünyesinde görevini yürüten İlhan Palut ve ekibini tebrik ediyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve Palut’a hayırlı olmasını diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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