Çaykur Rizespor, Palut’la Yeni Sözleşme İmzaladı

ÇAYKUR RİZESPOR’UN YENİ SÖZLEŞME HABERİ

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör İlhan Palut ile yeni bir sözleşme süreci başlattı. Kulüp, Palut ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık bir anlaşma sağladı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan resmi açıklamada, “İstikrarlı şekilde 2 yıldır kulübümüz bünyesinde görevini yürüten İlhan Palut ve ekibini tebrik ediyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve Palut’a hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde ifadeler yer aldı.

İLHAN PALUT’UN RİZESPOR PERFORMANSI

48 yaşındaki teknik adam, Çaykur Rizespor ile 81 maça çıkarak, 33 galibiyet, 12 beraberlik ve 36 mağlubiyet ile bir performans sergiledi. Rize temsilcisi, Palut yönetiminde geçirdiği son iki sezonu ise 9. basamakta tamamladı. Bu yeni sözleşme ile birlikte, kulüp geleceğe dönük hedeflerini gerçekleştirmek için önemli bir adım atmış oldu.