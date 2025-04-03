Çaykur Rizespor-Sivasspor Maçının Hakemi Belli Oldu

MAÇ HAKEMİ AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor. Karşılaşma, 5 Mart Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak.

KARŞILAŞMA DETAYLARI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu zorlu müsabakada hakem Oğuzhan Çakır’ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Erkan Akbulut üstlenecek. Maçın 4. hakemi olarak ise Ömer Tolga Güldibi görevlendirildi.