Çaykur Rizespor, Taylan Antalyalı ile Anlaştı

Süper Lig’in takımlarından Çaykur Rizespor, sözleşmesi sonlandırılan ve geçen sezonu Bodrum FK’da kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı ile anlaştı. 30 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı için hazırlık yapan Çaykur Rizespor’un antrenmanına katıldı.

ANTRENMANDA YER ALDI

Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda dar alanda kısa pas çalışmaları yapan Taylan, takıma hızla uyum sağladı. Çaykur Rizespor’un 2 yıllık sözleşme imzaladığı Taylan Antalyalı, geçtiğimiz sezon Bodrum FK formasıyla 26 maça çıkmış, 1 gol ve 1 asist ile oynayarak takımına katkı sağlamıştı.

Mersİfon Köylerinde Silah İzin Verilmedi

Amasya Merzifon'da jandarma, düğünlerde silah atılmasını önlemek için 'Silahsız Düğün' projesini tanıttı ve köylülerle tehlikeleri paylaştı.
Hendek’teki Yangın Kontrol Altında Söndürüldü

Hendek'teki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının nedenleri belirsizliğini korurken, soğutma çalışmaları sürüyor.

