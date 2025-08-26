Çaykur Rizespor, Taylan Antalyalı ile Anlaştı

ÇAYKUR RİZESPOR TAYLAN ANTALYALI İLE ANLAŞTI

Süper Lig’in takımlarından Çaykur Rizespor, sözleşmesi sonlandırılan ve geçen sezonu Bodrum FK’da kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı ile anlaştı. 30 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı için hazırlık yapan Çaykur Rizespor’un antrenmanına katıldı.

ANTRENMANDA YER ALDI

Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda dar alanda kısa pas çalışmaları yapan Taylan, takıma hızla uyum sağladı. Çaykur Rizespor’un 2 yıllık sözleşme imzaladığı Taylan Antalyalı, geçtiğimiz sezon Bodrum FK formasıyla 26 maça çıkmış, 1 gol ve 1 asist ile oynayarak takımına katkı sağlamıştı.