Çaykur Rizespor, Taylan Antalyalı’yı aldı

ÇAYKUR RİZESPOR TAYLAN ANTALYALI’YI KADROSUNA KATTI

Çaykur Rizespor, tecrübeli orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile anlaşma sağladı. Geçmiş sezon Bodrum FK ile Trendyol Süper Lig’de 24 maçta görev yapan Antalyalı, Galatasaray’daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Çaykur Rizespor’a katıldı. Sağlık kontrolü ve resmi işlemler tamamlandıktan sonra, orta saha oyuncusu yeşil-mavili renklere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TAYLAN ANTALYALI MİLLİ TAKIM TECRÜBESİ

Sözleşme imzaladıktan sonra takım çalışmalarıyla yeni dönemine başlayan Taylan Antalyalı, A Milli Takım için 9 kez sahaya çıktı. 18 kez A Milli Takım kadrosuna davet edilen Antalyalı, ayrıca alt yaş kategorilerinde 45 kez milli formayı giydi.

Yıldırım, Panathinaikos’a karşı kazanmak istiyoruz

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Panathinaikos karşılaşması öncesi takımın ligde ilk 5 hedefini ve Avrupa'daki fırsatlarını vurguladı. Başarı halinde önemli bir konum elde edebileceklerini ifade etti.
Beşiktaş, Lausanne ile eşit mücadele ediyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nun rövanşında evinde İsviçre'nin Lausanne takımıyla mücadele ediyor.

