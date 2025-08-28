Çaykur Rizespor Taylan Antalyalı’yla Anlaştı

ÇAYKUR RİZESPOR TAYLAN ANTALYALI İLE ANLAŞTI

Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulübün açıklamasında, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Taylan Antalyalı’nın, iki sezonluk bir anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. “Geçtiğimiz sezon Sipay Bodrum FK formasıyla Trendyol Süper Lig’de 24 maçta görev yapan Taylan Antalyalı kendisini 2 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı” ifadesi öne çıkıyor.

TAYLAN ANTALYALI TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Deneyimli oyuncunun takım ile çalışmalara başladığı da açıklamada yer alıyor. “Taylan Antalyalı, 18 kez A milli takım kadrosuna davet edildi ve 9 kez ay yıldızlı formayı giydi. 45 kez ise alt yaş kategorilerinde milli formayı terletti” bilgisi veriliyor. Çaykur Rizespor, yeni transferi Taylan Antalyalı’ya “Hoş geldin” diyerek başarılar diliyor.