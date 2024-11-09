Çaykur Rizespor Trabzonspor Maçında 4 Gol Yaşandı!

ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇINDAN UMUT VERİCİ SONUÇ

Süper Lig’in 12’nci haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor’u evinde ağırladı. Karşılaşma, Çaykur Rizespor’un 3-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Mücadelede 3’üncü dakikada Çaykur Rizespor’dan Sowe, ceza sahasının sol kenarında topla buluşarak kaleye bir şut gönderdi fakat bu şut kaleci Uğurcan’dan sekti. Topu takip eden Varesanovic’in dokunduğu top, kaleci Uğurcan’da kaldı. 5’inci dakikada Trabzonspor’da Visca, sağ kanattan penaltı noktasına havadan bir pas gönderdi. Bu karambol sonrası Enis, topu kaleye göndermeye çalıştı fakat kaleci Grbic bu şutu başarıyla kontrol etti.

İLK GOL YİNE TRABZON’DAN GELDİ

Mücadelenin 15’inci dakikasında Trabzonspor’da Lundstram’ın derinlemesine pasında Visca, ceza sahasında topla buluşarak şutunu attı fakat top yandan dışarı gitti. 23’üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Ozan’ın hava pasında sol kanatta topla buluşan Visca, ceza sahasına girip kaleye gönderdiği top, ağlarla buluştu ve skoru 0-1 yaptı. 32’nci dakikada Çaykur Rizespor’dan Mithat’ın derin pasında Varesanovic, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu fakat şutu sol direğin dibinden dışarı gitti.

ÇAYKUR RİZESPOR GOLÜ BULDU AMA…

Maçın 45+2’nci dakikasında Çaykur Rizespor serbest vuruş kazanarak Ghezzal, ceza sahasına havadan gönderdiği top, kaleci Uğurcan’dan sekti. Kaleciden seken topu Varesanovic, ağlara göndermeye çalıştı ancak VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Fakat 45+10’uncu dakikada Çaykur Rizespor eşitliği sağladı. Sowe’un ceza sahasına havadan gönderdiği top, savunmadan sekti ve Hadziahmetovic’in kontrol edip kaleye gönderdiği sert şut sonucunda top ağlarla buluştu. İlk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA RİZESPOR’UN ÜSTÜNLÜĞÜ

Maçın 62’nci dakikasında Çaykur Rizespor’da Akintola, ceza sahasına havadan bir pas gönderdi. Ancak penaltı noktasında topla buluşan Varesanovic’in şutu kaleyi bulmadı. 65’inci dakikada Çaykur Rizespor’dan Olawoyin’in pasında, ceza sahası önünde Sowe’un kaleye gönderdiği şut, direğin sağından dışarı çıktı. 71’inci dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında Olawoyin’in sert şutu rakip savunmadan sekti ve Akintola’nın önüne düştü. Akintola, ceza sahası içerisinden yapmış olduğu vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-2 yaptı.

SON GOL İLE RİZESPOR FARKI İKİYE ÇIKARDI

Maçın 81’inci dakikasında Çaykur Rizespor, farkı ikiye çıkardı. Taha’nın ceza sahasında son çizgiden yere gönderdiği pasında arka direk önünde Olawoyin, topu kontrol edip şutunu çekti ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3. Bu sonuçla karşılaşma, Çaykur Rizespor’un 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Zorbay Küçük, Deniz Caner Özaral, Furkan Ürün

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Aliqulov, Mithat, Olawoyin (Dk. 90+4 Anıl), Hadziahmetovic, Varesanoic (Dk.69 Buljubasic), Akintola (Dk.90+4 Emrecan), Ghezzal (Dk 90+3 Eray), Sowe (Dk 90 Jurecka).

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil (Dk.79 Cham), Eren, Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 59 Cihan), Visca (Dk. 84 Umut), Enis Destan (Dk.59 Dragus), Banza.

Goller: Dk. 45+10 Hadziahmetovic, Dk. 71 Akintola, Dk. 81 Olawoyin (Çaykur Rizespor) – Dk. 23 Visca (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Varesanovic, Mosci (Çaykur Rizespor), Enis, Okay, Malheiro (Trabzonspor)