Çaykur Rizespor Üç Puanla Nefes Aldı

OSMAN DEMİR’İN AÇIKLAMALARI

Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Osman Demir, “Ortada sıkışmış bir grup vardı. Biz de bu grubun içindeydik. Buradan biran önce sıyrılmak istiyorduk. Aldığımız üç puanla biraz nefes almış olduk” ifadelerini kullandı. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Alanyaspor’u kendi sahasında 3-1’lik skorla mağlup eden Demir, maçın zorluk derecesini de vurguladı. “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Alanyaspor iyi bir takım” şeklinde konuştu.

MAÇ ANALİZİ

Demir, ligdeki durumu açıklayarak “Lig üçe bölünmüştü; altakiler, ortadakiler ve yukardakiler diye. Ortada sıkışmış bir grup vardı. Biz de bu grubun içindeydik” dedi. Takımının hedefinin bu durumdan çıkmak olduğunu belirten Demir, “Buradan bir an önce sıyrılmak istiyorduk. Aldığımız üç puanla biraz nefes almış olduk” ifadelerini kullandı.

OYUNUN SEYRİ

İlk yarının durgun geçtiğini, oyunu tutmaya çalıştıklarını dile getiren Demir, “Ama ikinci yarı başında Ghezzal’ın attığı çok güzel bir golle biraz daha tempomuzu artırdık” diye konuştu. Maçta ilginç bir penaltı golü yedikleri için şaşırdıklarını söyleyen Demir, “Ama ondan sonra baskımıza devam ettik. İkinci ve üçüncü golleri bularak üç puanı kazanmasını bildik” dedi. Son olarak, “Kazandığımız için çok mutluyuz. Alanyaspor takımına bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

– RİZE