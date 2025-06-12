Çaykur Rizespor’un Eski Yıldızı Ghezzal Açıklama Yaptı

GHEZZAL’IN GALATASARAY İTİRAFI

Çaykur Rizespor’da forma giyen Rachid Ghezzal, Fransız basınına verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalar yaptı. Ghezzal, geçmişte Galatasaray’ın kendisini istediğini itiraf etti. Beşiktaş’a transfer sürecini anlatan Ghezzal, “Beşiktaş’a geldiğimde, Türkiye’ye giderken çok istekli değildim. Çünkü önceki yıllar zor geçmişti. Transfer döneminin son gününde Türkiye’ye gittim. İçimden ‘artık üst düzey liglerde değilsin’ diyordum. Ama Beşiktaş büyük kulüp. Covid dönemi olduğu için taraftarlar yoktu ama sahada her şey harikaydı. Uçuyordum resmen.” dedi.

TRANSFERDE SERGEN YALÇIN’IN ETKİSİ

Siyah-beyazlılara transferinde Sergen Yalçın’ın rolüne dikkat çeken Ghezzal, “Beşiktaş’a yıldız oyuncu olarak gelmedim. Hoca beni YouTube videosuyla transfer etti. Sergen Yalçın, efsane bir hoca. ‘Ghezzal, Ghezzal, getirin bu çocuğu’ demiş. Video izleyip karar vermiş.” şeklinde ifade etti. Ghezzal, Galatasaray’ın kendisine yaptığı teklifi de şöyle açıkladı: “28-29 yaşında, kariyerimin zirvesinde iyi bir kontrat aldım. Galatasaray daha fazla para teklif etti ama Beşiktaş’ta kalmak istedim. Çünkü orada bir hikaye yazmıştım. En iyi sözleşmemi imzaladım.”

KADRO DIŞI KALMA SÜRECİ

Kadro dışı kalma sürecini de değerlendiren Rachid Ghezzal, “Yeni başkan geldi. Eski yönetimin adamları olarak görüldük. İlk iş bizi kadro dışı bıraktılar. Bunu sosyal medyadan öğrendim. Tamamen finansal sebepler. Bizi doğrudan yollayabileceklerini sandılar. Ama sözleşmelerimiz vardı. Kulübe büyük zarar verdiler. 1 yılda 2 başkan, 5-6 teknik direktör gördüm. Çok kötü bir dönemdi.” dedi.