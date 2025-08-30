Çaykur Rizespor’un İptal Edilen Golleri Tartışılıyor

ÇAYKUR RİZESPOR’UN İPTAL EDİLEN GOLLERİ TARTIŞMA KONUSU

Çaykur Rizespor’un ağlarla buluşturduğu ancak hakem kararıyla geçerlilik kazanmayan golleri gündem oldu. Futbolseverler, bu iptallerin doğruluğu hakkında merak içerisindeler. Çaykur Rizespor’un iptal edilen gollerinin arka planındaki kararlar doğru mu, yanlış mı? Bu sorular, futbol camiasında en çok konuşulan konular arasında.

GALATASARAY’IN BAŞARI SERİSİ

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de kendi saha avantajıyla oynadığı son 19 müsabaka boyunca yenilgi yüzü görmedi. En son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, o karşılaşmanın ardından taraftarının önünde çıktığı 19 maçta 16 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek dikkat çekici bir başarı gösterdi. Galatasaray, RAMS Park’ta oynadığı son 19 lig karşılaşmasında rakip fileleri tam 49 kez havalandırmayı başardı. Bu süreçte kalelerinde yalnızca 15 gol gören sarı-kırmızılı takım, hücumdaki etkinliği ile taraftarlarını mutlu ediyor.

MAÇTAKİ İPTALLER VE HAKEM DEĞERLENDİRMELERİ

Karşılaşmanın 35. dakikasında Çaykur Rizespor’un bulduğu gol, VAR incelemesi sonucunda ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Ardından 44. dakikada Leroy Sané’nin tehlikeli bölgede yaptığı top kaybı sonucunda Laçi Sowe’un pasıyla ağlara giden top da bir kez daha ofsayt nedeniyle iptal edildi. Verilen iptal kararları, hakem otoriteleri ve futbolseverler arasında tartışmalara yol açtı. Pozisyonların nasıl değerlendirildiği, maçın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Deniz Ateş Bitnel, bu konuyla ilgili olarak “Hep söyledim yine söyleyeceğim… Santimlerle iptal edilen goller beni vicdanen rahatsız ediyor ama teknolojiye güvenmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.