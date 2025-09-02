Çaykur Rizespor, Yahia Fofana ile anlaştı

FUTBOLDA ÖNEMLİ TRANSFER ADIMI

Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili Milli Takımı’nın kalecisi olan Yahia Fofana ile prensipte bir anlaşma sağladı. Süper Lig’in 2025-26 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-mavili ekip, şu an Fransa’nın 1’inci Lig takımlarından Angers’da forma giyen 25 yaşındaki kaleciyle el sıkıştı.

YAHIA FOFANA İSTANBUL’A GELDİ

Fofana, Çaykur Rizespor’un renklerini taşımak üzere İstanbul’a geldi. Genç kalecinin burada sağlık kontrolünden geçmesi beklenirken, başarılı sonuç alması durumunda 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor. Bu transfer, Rizespor’un kadrosunu güçlendirmekte önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.