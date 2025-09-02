Haberler

Çaykur Rizespor, Yahia Fofana ile anlaştı

FUTBOLDA ÖNEMLİ TRANSFER ADIMI

Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili Milli Takımı’nın kalecisi olan Yahia Fofana ile prensipte bir anlaşma sağladı. Süper Lig’in 2025-26 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-mavili ekip, şu an Fransa’nın 1’inci Lig takımlarından Angers’da forma giyen 25 yaşındaki kaleciyle el sıkıştı.

YAHIA FOFANA İSTANBUL’A GELDİ

Fofana, Çaykur Rizespor’un renklerini taşımak üzere İstanbul’a geldi. Genç kalecinin burada sağlık kontrolünden geçmesi beklenirken, başarılı sonuç alması durumunda 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor. Bu transfer, Rizespor’un kadrosunu güçlendirmekte önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Teksas’ta Sel, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Texas'ta yaşanan sel felaketinde iki kişi yaşamını yitirdi; bir ceset, San Antonio'daki havaalanı yakınında bulundu.
E.G., Hırsızlıkla Tutuklandı

İzmit'te 300 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan ve 114 suç kaydı bulunan E.G., bebeğiyle birlikte adliyeye sevk edilip tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

