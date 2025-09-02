Çaykur Rizespor, Yahia Fofana’yı transfer etti

ÇAYKUR RİZESPOR YAHİA FOFANA İLE ANLAŞTI
Trendyol Süper Lig’in temsilcisi Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili Milli Takımı’nın kalecisi Yahia Fofana ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-mavili kulübün yaptığı açıklamaya göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers ile anlaşma sağlandı. Ülkesinden Türkiye’ye gelen 25 yaşındaki kaleci, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra, gerekli işlemler tamamlandı ve kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
FOFANA’YA HOŞGELDİN DİLİYORUZ
Açıklamada, “Yeni transferimiz Yahia Fofana’ya ‘hoş geldin’ diyor, başarılar diliyoruz.” ifadeleri yer aldı. Çaykur Rizespor, Fofana ile yaptığı bu transferle kadrosunu güçlendirmiş oldu.