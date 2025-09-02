Haberler

Çaykur Rizespor, Yahia Fofana’yı transfer etti

ÇAYKUR RİZESPOR YAHİA FOFANA İLE ANLAŞTI

Trendyol Süper Lig’in temsilcisi Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili Milli Takımı’nın kalecisi Yahia Fofana ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-mavili kulübün yaptığı açıklamaya göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers ile anlaşma sağlandı. Ülkesinden Türkiye’ye gelen 25 yaşındaki kaleci, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra, gerekli işlemler tamamlandı ve kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

FOFANA’YA HOŞGELDİN DİLİYORUZ

Açıklamada, “Yeni transferimiz Yahia Fofana’ya ‘hoş geldin’ diyor, başarılar diliyoruz.” ifadeleri yer aldı. Çaykur Rizespor, Fofana ile yaptığı bu transferle kadrosunu güçlendirmiş oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Yangın Haliliye’de Kontrol Altına Alındı

Haliliye'deki bir manavda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi ise henüz netlik kazanmadı.
Haberler

Ula’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni ise henüz tespit edilemedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.