Çaykur Rizespor’dan Volkan’a teklif

Çaykur Rizespor, uzun zamandır Fenerbahçe’nin kalesini koruyan ve süresiz kadro dışı bırakılan Volkan Demirel’e teklifte bulundu.

Çaykur Rizespor’un hocası Okan Buruk, Volkan Demirel’e çağrı yaptı. Tecrübeli kaleci ise “Hala kadroya dönme umudum var” diyerek teklifi reddetti

Fotomaç’ın haberine göre; Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Volkan Demirel’e sürpriz bir teklif geldi. Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk’un “Kapımız sana açık. İyi bir takımımız var ama abimiz yok. Seninle çalışmak isteriz” diyerek tecrübeli futbolcuya teklif yaptığı bildirildi. Volkan’ın ise bu teklife teşekkür ederek “Benim hala kadroya dönme umudum var. Futbolu bırakacağım yer F.Bahçe olur” cevabı verdiği gelen haberler arasında. Volkan, özel program dahilinde çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.