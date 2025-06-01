ÇAYKUR Üreticileri Fırsatçılara Dikkat Etti

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), yaş çay üreticilerini fırsatçı özel sektör işletmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Fabrikalarımız eliyle uygulanmakta olan program doğrultusunda hareket edilmesi, bu türden yoğun ortamları fırsata çevirmeye çalışanlara imkan verilmemesi için acele edilmemesi, her koşulda bahçelerinizdeki tüm mahsulün alımı konusunda ÇAYKUR’un güvencesi altında olduğunuzu siz değerli üreticilerimize saygıyla bildiririz” ifadeleri kullanıldı.

ÇAYKUR’UN UYARILARI

ÇAYKUR, 2025 yılı Mayıs ayı yaş çay kampanyasının 16 Mayıs’ta başlamasının ardından, yoğun çay alımlarının bazı özel sektör firmaları tarafından fırsatçılığa dönüştürülebileceğine dair endişelerini de dile getirdi. Kurumun yaptığı yazılı açıklamada, “Değerli üreticilerimiz; 16 Mayıs tarihinde başlatmış olduğumuz birinci sürgün yaş çay alımlarımız, 49 fabrikamızdaki kapasite seviyesi maksimum olacak şekilde devam etmektedir. Bugün itibariyle ilk sürgünde 16. günü geride bırakmış olup, sürgün başlangıcının 10. gününden itibaren ise günlük 12 bin ton seviyesinde alım gerçekleştirmekteyiz” bilgisi verildi.

ALIM KOŞULLARINA RİAYET

Açıklamada, makine ile günlük hasat miktarının artması nedeniyle oluşan yoğunluğun, üreticilerin sabırla ÇAYKUR tarafından bildirilen alım koşullarına riayet etmesi sayesinde herhangi bir kayba dönüşmeden atlatılabileceği vurgulandı. Bu bağlamda, üreticilere çağrıda bulunarak, “Bu nedenlerle, fabrikalarımız eliyle uygulanmakta olan program doğrultusunda hareket edilmesi, bu türden yoğun ortamları fırsata çevirmeye çalışanlara imkan verilmemesi için acele edilmemesi” vurgusu yapıldı.