Çaykur, Üreticileri Yoğunluk Konusunda Uyardı

ÇAYKUR’DAN ÜRETİCİLERE UYARI

ÇAYKUR, yaptığı yazılı açıklamayla üreticileri çay motorları nedeniyle oluşan yoğunluk konusunda uyarıyor. Açıklamada “Yoğun ortamları fırsata çevirmeye çalışanlara imkan verilmemesi için acele edilmemesi” ifadesi dikkat çekiyor. Üreticilerden son 15 gün içinde 94 bin ton yaş çay alan ÇAYKUR, yaşanan yoğunluk sebebiyle kontenjan uygulamasına geçmeye karar verdi.

YENİ RANDEVULU SİSTEM

ÇAYKUR, ilk olarak randevulu sisteme geçiş yaptığını duyurdu. Cumartesi günü dekara 50 kilogram olarak açıklanan kontenjan, pazar günü itibariyle 25 kilograma çekildi. 49 fabrikanın tümünde maksimum çay alımıyla üretim sezonunun sürdüğü belirtilen açıklamada, “16 Mayıs tarihinde başlatmış olduğumuz birinci sürgün yaş çay alımlarımız, 49 fabrikamızdaki kapasite seviyesi maksimum olacak şekilde devam etmektedir” denildi. İlk sürgün alımlarının 16. gününe gelindiği ve günlük 12 bin ton seviyesinde alım yapıldığı vurgulandı.

YOĞUNLUKTAN DOLAYI SABIR ÇAĞRISI

Çay motorlarıyla toplanan çayın etkisiyle alım yerleri ve fabrikalarda yoğunluk oluştuğu bildirildi. Açıklamada, “Makine ile günlük hasat miktarının artması sebebiyle oluşan bu yoğunluk, siz değerli üreticilerimizin sabırla Çaykur tarafından bildirilen alım şartlarına riayet etmesi sayesinde herhangi bir değer kaybı oluşmadan atlatılabilecektir” denildi. ÇAYKUR, yoğunluğu fırsata çevirerek çay taban fiyatının altında alım yapanlara fırsat verilmemesi gerektiğini de belirtti.

ÜRETİCİLERİN GÜVENCESİ

ÇAYKUR’un açıklamasının devamında, “Bu nedenlerle, fabrikalarımız eliyle uygulanmakta olan program doğrultusunda hareket edilmesi, bu türden yoğun ortamları fırsata çevirmeye çalışanlara imkan verilmemesi için acele edilmemesi, her şartta bahçelerinizdeki tüm mahsulün alımı konusunda Çaykur’un güvencesi altında olduğunuzu siz değerli üreticilerimize saygıyla bildiririz” ifadesi yer aldı.