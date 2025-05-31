Çayönü Mezrasında Yangın Çıktı, Tarlalar Zarar Gördü

ÇAYÖNÜ MEZRASINDA YANGIN MEYDANA GELDİ

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Çayönü mezrasında, hazine arazisine ekili olan yaklaşık 100 dönümlük buğday tarlası, çıkan yangında tamamen yok oldu. Yangının, cam soda şişesinin güneş ışığını mercek gibi yansıttığı düşünülüyor. Olay, öğle saatlerinde Gıre Kelo köyü kırsalında gerçekleşti.

YANGININ SEBEBİ CAM ŞİŞE

Edinilen bilgilere göre, hazine arazisinde yer alan buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, yaklaşık 100 dönümlük bir alanı sardı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yönlendirildi. Yangına, vatandaşlar da traktör ve su tankerleriyle müdahalede bulundu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yoğun müdahaleler sonucunda yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ve itfaiye ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk incelemelerde yangının, arazideki bir cam soda şişesinin güneş ışığını yansıtması ve kuru otları tutuşturmasıyla başladığını değerlendiriyor. Yangınla ilgili detaylı bir inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşları yaz aylarında cam atıklarını doğaya atmamaları konusunda uyarıyor. Cam şişelerin, güneş ışığını odaklayarak yangın çıkmasına sebep olabileceği konusunda dikkat çeken yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için daha dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.