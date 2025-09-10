Çayönü’nde 9 Bin 500 Yıllık Yapı

NEOLİTİK DÖNEMİN İZLERİ

Ergani’de, 12 bin yıllık geçmişe sahip olan ve neolitik devrin izlerini taşıyan Çayönü Tepesi’nde 2025 yılı kazı çalışmaları sürüyor. 2023 kazı döneminde, 9 bin 500 yıl öncesine ait bir ‘kamusal yapı’ gün yüzüne çıkarıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Müzecilik ve Kültürel Miras Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Savaş Sarıaltun, “Yapının yaklaşık 9 bin 500 yıl önce inşa edildiğini ve 150-200 yıl boyunca kullanıldığını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı. Sarıaltun, yapının, Çayönü’nün diğer konut ve barınaklarından farklı olarak toplumsal bir kullanım amacıyla inşa edildiğine vurgu yaptı.

KAMUSAL ALANIN ÖNEMİ

Yapının en az 4 defa taban boyasının yenilendiğini belirten Doç. Dr. Sarıaltun, bu durumun yapının dönem dönem yeniden işlevlendirilerek kullanıldığını gösterdiğini söyledi. “Bu yapı, bir ev ya da barınaktan ziyade toplantıların, ortak etkinliklerin veya özel ritüellerin gerçekleştirildiği bir kamusal alan olarak dikkat çekiyor” diyen Sarıaltun, Çayönü’nde bugüne kadar boyalı bir taban bulunmadığını kaydetti. Kırmızı tabanlı yapının, mozaikli tabanıyla bilinen ‘terrazzo yapısı’ gibi Çayönü’nün en önemli simge yapılarından biri olma özelliği taşıdığını belirtti.

TARİHSEL ÖNEMİ VE YAŞAM MODELİ

Bu keşfin Çayönü Tepesi’nin tarihsel önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Sarıaltun, “Bu yapı, Çayönü’nün kritik evrelerinden biri olan MÖ 7 bin 600- 7 bin 500’lerdeki yaşam modelini anlamamız açısından son derece değerli. İnsanların nasıl bir toplumsal düzen kurduğunu, hangi ritüelleri gerçekleştirdiğini ve kamusal alanı nasıl tanımladığını gözler önüne seriyor” şeklinde konuştu.