Çayören Köyü’nde Yangın Kontrol Altında

YANGININ ÇIKTIĞI NOKTA VE MÜDAHALE

Tokat iline bağlı Çayören köyü civarında, nedeni henüz belli olmayan bir örtü yangını meydana geldi. Yangın, bölgeden yükselen dumanlar sayesinde fark edildi ve vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu iletti. Gelen ihbar üzerine, bölgeye Acil Durum Yönetimi, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü’nden ekipler yönlendirildi.

EkipLERİN ÇALIŞMALARI VE DESTEK

Yangının, yerleşim alanlarına ulaşmaması için ekipler hızlı bir şekilde müdahale etti ve çevredeki vatandaşlar, küreklerle yangın söndürme çalışmalarına katkı sağladı. Yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalenin ardından, alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, yangının çıkış sebebinin araştırılması için incelemeler başladı.