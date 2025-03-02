Cayrokopter Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, hava destekli denetimleri cayrokopter ile gerçekleştiriyor. Yapılan bu denetimlerde toplam 33 bin 481 TL idari para cezası kesildi. Edinilen bilgilere göre, Aydın İl Jandarma Trafik Jandarması, Nazilli-Bozdoğan yolu pamuk araştırma noktasında ve Kuyucak Yamalak-Azizabat yolu üzerinde cayrokopter ile havadan trafik kontrolü yaptı.

DENETİM DETAYLARI

Denetimlerde 108 araç incelendi. Bu araçlardan 10 sürücüye toplamda 33 bin 481 TL trafik cezası uygulandı. Ayrıca, 6 araç ve 1 sürücü trafikten men edilirken, 1 araç da yakalandı. Bu uygulama, trafik güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.