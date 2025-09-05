Cayrokopter İle Trafik Denetimi Yapıldı

BOLU JANDARMA KOMUTANLIĞI CAYROKOPTER DESTEKLİ DENETİM YAPTI

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cayrokopter kullanarak trafik denetimi gerçekleştirdi. Özellikle emniyet şeridini ihlal eden sürücüler, jandarmanın ‘gökyüzündeki gözünden’ kaçamadı. İl Jandarma Komutanlığı, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi hedefleri ışığında, trafik kazalarını engellemek için denetimlerini artırarak sürdürüyor.

CAYROKOPTERLE HAVA DENETİMİ

Bu çerçevede, Jandarma Havacılık Komutanlığına ait cayrokopterle ağustos ayı içinde Anadolu Otoyolu ve D-750 kara yolunda kontroller yapıldı. Havadan yapılan denetimlerde, zorunlu nedenler dışında emniyet şeridi ve banketleri kullanan, şerit üzerinde duraklama ve park eden sürücüler, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayanlar tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

CEZA TUTARI HIZLA ARTIYOR

Denetimlerde toplamda bin 378 araç sorgulandı, 23 sürücüye işlem yapıldı. Uygulanan ceza miktarı ise toplamda 120 bin 847 lira olarak belirlendi. Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini azaltmak ve ölümlü veya yaralanmalı kazaların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen cayrokopter destekli denetimlerin gelecekte de devam edeceği bildirildi.