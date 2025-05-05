Cayrokopter Kaza Yaptı, Fatih Gül Taburcu

OLAYIN GELİŞİMİ

Adana’da meydana gelen bir kaza sonucunda araziye zorunlu iniş yapan “cayrokopter”da hafif yaralanmalar meydana geldi. Bu olayda teknisyen astsubay Fatih Gül taburcu oldu, pilot üsteğmen İbrahim Çelebi’nin tedavisi ise halen devam ediyor. Kaza, Sarıçam ilçesinde, Mustafalar Mahallesi’nde dün saat 11.00 sıralarında gerçekleşti.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE KAZA SONRASI MÜDAHALE

Yörük Türkmen Şenlikleri sırasında uygulanan güvenlik tedbirleri çerçevesinde, bölgede görev yapan jandarmaya ait cayrokopter teknik bir arıza nedeniyle sert bir iniş yaptı. Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Hafif yaralanan teknisyen astsubay Fatih Gül ile pilot üsteğmen İbrahim Çelebi, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Fatih Gül, hastaneden taburcu oldu. Öte yandan, İbrahim Çelebi’nin tedavisi sürüyor.