Cayrokopter Sert İniş Yaptı, İki Yaralı

JANDARMANIN HAVADAN DESTEK GÖREVİ

Adana’nın Sarıçam ilçesinde, jandarmaya ait bir cayrokopter tarafından yapılan bir hava destek görevi sırasında cihaz, henüz belirlenemeyen bir arıza nedeniyle zorunlu olarak araziye iniş yaptı. Sarıçam İlçesi Mustafalar Mahallesi’nde gerçekleşen Yörük Şenlikleri kapsamında, ilçe jandarma komutanlığına verilen emniyet tedbirleri çerçevesinde bu hava aracı kullanılıyordu.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BİLGİSİ VERİLDİ

Olayın ardından sağlık ekipleri, jandarma personelinin sağlık durumunu kontrol etmek üzere hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Cayrokopterde bulunan iki jandarma personeli, ilk müdahalelerinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne taşındı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, “Cayrokopter araziye sert iniş yaptı. İçindeki iki jandarma personelimizin durumları iyi” diyerek durum hakkında bilgi sundu.

CAYROKOPTERİN İNCELEMESİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada, cayrokopterin zorunlu iniş sırasında yapısal bütünlüğünün korunmuş olduğu belirtildi. İniş esnasında hafif şekilde etkilenen iki personelin tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği ifade edildi. “Personellerimize ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun” ifadesiyle kentteki duruma dair bilgilendirme yapıldı. Olayın ardından cayrokopter, bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırılarak bir çekiciye yüklendi ve detaylı inceleme için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.