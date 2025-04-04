Cayrokopterle Havadan Trafik Denetimi Yapıldı

TRAFFİK DENETİMLERİ HAVADAN YAPILDI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Germencik gişelerinde farklı tarihlerde Cayrokopter ile hava destekli trafik denetimi gerçekleştiriyor. Bu uygulamanın amacı, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek, sürücüler üzerinde “Algılanan Yakalanma Hissi”ni sürekli hale getirerek trafik kurallarına uymalarını sağlamak. Aydın Otoyol Jandarma Komutanlığı, Germencik Gişeleri’nde havadan trafik denetimlerini yürütmekte.

DENETİM SONUÇLARI VE CEZALAR

Denetim sonucunda 403 araç ve 403 şahıs kontrol edilirken, bu kontrollerde toplam 15 bin 525 TL Trafik İdari Para Cezası uygulandı. Denetime iki Otoyol Jandarması ve bir Cayrokopter unsuru katıldı. Trafik Jandarması’nın sürücülere yönelik denetimlerinin devam edeceği belirtildi.