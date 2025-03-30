Cayrokopterle Havadan Trafik Denetimi Yapıldı

TRAFİK DENETİMİNE HAVADAN DESTEK

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı döneminde trafik tedbirleri kapsamında Cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştiriyor. Bu denetim, Kayseri – İncesu yolu üzerinde yapılıyor ve jandarma trafik timleri, bu süreçte karayollarında bazı kurallara uymayan araçları hedef alıyor.

DENETİMLERİN AMACI

Yapılan denetimlerde, ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere, emniyet şeridinde ve banketlerde duraklama ya da park etme yapan araçlar, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan araçlar üzerinde yoğunlaşılmakta. Bu çerçevede, meydana gelebilecek trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek, ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarını önlemek, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalar sürüyor. Bayram tatilinin güvenle geçirilmesi için “Bir Kural Bir Ömür, Yolun sonu bayram olsun” mottosuyla denetimler gerçekleştiriliyor.

DEVAMLI TRAFİK DENETİMİ

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Karayollarında trafik güvenliğini sağlamak ve kazalarda ölümlü/yaralanmaları en aza indirmek için trafik denetimleri Bayram tatili süresince 7/24 devam edecektir” ifadeleri kullanıldı. Bu durum, bayram boyunca sürücülerin güvenliğini artırmayı hedefliyor.