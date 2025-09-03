Çayyolu Rotaract Kulübü Proje Gerçekleştirdi

ANKARA’DA DOĞA TEMİZLİK ETKİNLİĞİ

Ankara Çayyolu Rotaract Kulübü, çevresel duyarlılık ve toplumsal farkındalık artırma hedefiyle 31 Ağustos Pazar günü “Doğaya Yelken Aç” adıyla bir proje gerçekleştirdi. Bu proje, Ankara Çayyolu Rotary Kulübü ve Ankara Yelken Kulübü iş birliğiyle organize edildi. Etkinlik kapsamında katılımcılar, Mogan Gölü’ne açılarak göldeki çevre temizliğine katkı sağladı.

PROJENİN AMACI VE ETKİNLİK DETAYLARI

Projenin ana amacı, doğal alanların korunmasına yardımcı olmak, çevre kirliliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak ve doğayla iç içe, sorumlu ve sürdürülebilir bir yaşam kültürü geliştirmek. Proje çerçevesinde katılımcılar, Ankara Yelken Kulübü’nün sağladığı botlarla gölün çeşitli bölgelerine açılarak etraftaki atıkları topladı. Etkinliğin sonunda Mogan Gölü’nün temizliğine doğrudan katkı sağlandığı, katılımcıların da doğa için sorumluluk almanın önemini deneyimlediği belirtildi.

FARKINDALIK YARATMA HEDEFİ

Projenin sorumluları, çevre konusunda farkındalık yaratmayı ve benzer projelere ilham vermeyi amaçladıklarını ifade etti. Proje sorumluları, “Doğaya Yelken Aç projesi, yalnızca göl temizliğiyle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda çevre bilinci aşılamaya yönelik bir farkındalık hareketi olarak hayata geçti. Ankara Çayyolu Rotaract Kulübü olarak bizler, doğaya ve topluma katkı sağlayan bu tür projelerin devamını getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.