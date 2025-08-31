Haberler

CBaşkanı RTE Ve Eşi EErdoğan, Yemeğe Katıldı

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi çerçevesinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in onuruna düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Erdoğan çifti, Meyciang Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen gala yemeğine iştirak etti.

LİDERLERİN KARŞILAMASI VE FOTOĞRAF

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, akşam yemeğinde Çin Devlet Başkanı Şi ve eşi Pıng Liyuen tarafından karşılandı. Yemeğe katılan diğer liderler ve eşleri, bir aile fotoğrafında bir araya geldi. Daha sonra liderler, Çin Devlet Başkanı Şi tarafından verilen akşam yemeğine katıldı.

Tekirdağ’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığına karışan 15 düzensiz göçmen ve iki şişme bot ele geçirildi. İki Türk organizatör tutuklandı.
Yıldız Parkı, Düğün Fotoğrafçıları İçin İdeal

İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Parkı, evlenecek çiftler için gözde bir düğün fotoğrafı mekanı oldu. Tarihi kasırları ve doğal güzellikleri, özel anılar biriktirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

