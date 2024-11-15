ÇBK Mersin’e Yeni Sponsorluk Anlaşması

KADINLAR EUROLEAGUE’DE BAŞARIYLA YÜKSELİYOR

Üst üste iki kez Final Four oynayan ÇBK Mersin, Arbella Makarna ile önemli bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Mersin Gençlik Spor İl Müdürü Göksün Öz, Arbella Makarna Yönetim Kurulu Üyesi Mert Hazar ve ÇBK Mersin Yönetim Kurulu Üyesi Soner Serttaş katıldı. Yapılan açıklamada Arbella Makarna’nın ÇBK Mersin Basketbol Takımı forma göğüs sponsoru olacağı belirtildi.

Arbella Makarna Yönetim Kurulu Üyesi Mert Hazar, “Arbella Makarna olarak her daim gerek amatör branşlarda gerekse profesyonel kadın sporcularımıza destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Geçmiş yıllarda da aynı desteklerde bulunduk. İnşallah markamız Çukurova Basketbol Kulübü’ne güç verir. Bu sene şampiyonluğu ve Avrupa kupasını şehrimize getirmeye imkan tanır. Hepimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Bu anlaşma, ÇBK Mersin’in Euroleague’deki taahhütlerini sürdürmesi ve sporcu gelişimini desteklemesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.