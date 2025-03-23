ÇBK Mersin, Emlak Konut’u Yenerek Şampiyon

ÇBK MERSİN ŞAMPİYONLUK BÜYÜSÜNÜ İLAN ETTİ

ÇBK Mersin, ING Kadınlar Türkiye Kupası Finali’nde Emlak Konut’u 85-64 yenerek kupayı kazandı. Edirne’de gerçekleşen karşılaşmada, hakemlik görevini Tolga Akkuşoğlu, Turgut Işık ve Hüseyin Çamcı üstlendi.

ÇBK Mersin’de öne çıkan isimler arasında Mccowan 22 sayı ile en fazla katkıyı sağladı. Bunun yanı sıra, Carleton 16, Howard 14, ve Anderson 13 sayı atarak takımın galibiyetinde etkili oldu. Emlak Konut’un performansı ise Macaulay ve Ndour 17’şer sayıyla dikkat çekti.

BAŞARILI PERİYOTLARLA GELEN GALİBİYET

Maçın ilk periyodunu 27-13 önde tamamlayan ÇBK Mersin, devrede durumu 50-31’e getirerek avantajını artırdı. Üçüncü periyot ise Mersin’in üstünlüğü ile devam etti ve maç sonunda ekip şampiyonluk ipini göğüsledi, kutlamalar için sahaya indiklerinde büyük bir sevinç yaşandı.