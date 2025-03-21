ÇBK Mersin, Fenerbahçe’yi Mağlup Ederek Finale Yükseldi

ÇBK MERSİN FINALE ÇIKTI
ÇBK Mersin, Basketball ING Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Fenerbahçe Opet’i 78-57 yenerek finale adını yazdırdı. Maç, Edirne’de gerçekleşti ve karşılaşmanın hakemliğini Kerem Baki, Turgut Işık, Hüseyin Çamcı ve Hakan Beştepe üstlendi.
Fenerbahçe Opet kadrosunda yer alan isimler arasında Sudenur Akarpa 1, Sevgi Uzun 2, Olcay Çakır Turgut 4, Gabrielle Lisa Williams 5, İrem Erdik 6, İdil Saçalır 9, Şerife Alperi Onar 10, Emma Meesseman 11, Tilbe Senyurek 15, Julie Isabelle Allemand 22, Selen İrem Baş 24 ve Tina Alexandria Charles 31 bulunuyor.
Mersin temsilcisinin oyuncuları ise Asena Yalçın 3, Natasha Renee Howard 1, Ivon Marc Anderson 6, Bridget Elizabeth Carleton 7, Beren Polen Höke 9, Derin Yaya 12, Sinem Ataş 14, Teaira Zyaire McCowan 20, Marine Muruelle, Megane Johannes 22, İkra Durmaz 24 ve Pelin Derya Bilgiç 45 şeklinde sıralanıyor.
MAÇ PERİYOTLARI
1. periyot: 13-20 (ÇBK Mersin lehine)
Devre: 31-43 (ÇBK Mersin lehine)
3. periyot: 39-64 (Mersin lehine)