ÇBK Mersin, Galatasaray’ı Yendi: 83-78

ÇBK MERSİN GALATASARAY’I YENEREK SERİDE ÖNE GEÇTİ

ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finalinin ilk karşılaşmasında Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 83-78 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

MAÇIN DETAYLARI

Maç, Servet Tazegül Salonu’nda gerçekleştirildi. Hakemliğini Nagehan Seyda Kurden, Önder Yılmaz ve Mehmet Şahin’in yaptığı karşılaşmada ÇBK Mersin’in başarılı oyuncuları arasında Anderson 20 asiste ulaşırken, Johannes 29 puanla dikkat çekti. Diğer oyuncular ise Carleton 12, Mccovan 16, Rupert 4 ve Pelin Derya Bilgiç 2 sayı kaydetti. Başantrenör Ahmet Kandemir yönetimindeki Mersin, maç boyunca üstün bir performans sergiledi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring’te ise Ayşegül Günay Aladağ 6, Steinberga 11, Meltem Yıldızhan 5, Yueru Li 13, Vanloo 15, Gökşen Fitik 12, Park 9, Ayşe Cora 4 ve Derin Erdoğan 3 sayı buldu. Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki takım, çetin bir mücadele sergiledi.

PERİYOTLARIN SONUÇLARI

Maçın ilk periyotu 20-17, devre ise 42-34 ÇBK Mersin lehine sonuçlandı. Üçüncü periyot sonunda ise skor 61-53 olarak belirlendi. Mersin, bu başarı sayesinde serinin ilk maçını kazanarak önemli bir avantaj elde etti.