Çbk Mersin Hedef Lig Şampiyonluğu Dedi

AVRUPA İKİNCİSİ OLDUK

Kadınlar EuroLeague finalinde Çekya’nın USK Prag takımına yenilerek Avrupa ikincisi olan ÇBK Mersin’de Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen, “Tüm odağımızı, ligde Fenerbahçe ile oynayacağımız final serisine çevireceğiz” ifadesini kullandı. İspanya’nın Zaragoza kentindeki Kadınlar EuroLeague 6’lı final organizasyonunda, çeyrek finalde Fransa’nın Bourges takımını, yarı finalde ise İspanyol Valencia Basket’i geride bırakan ÇBK Mersin, finalde ZVVZ USK Prag’a karşı kaybederek Avrupa ikinciliği elde etti.

TEBRİKLER VE TEŞEKKÜR

Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen, şampiyon olan Prag’ı ve üçüncülüğü elde eden Fenerbahçe’yi tebrik etti. Çevirgen, “Son iki yılın şampiyonu olan Fenerbahçe’den bayrağı devralıp ülkemizi ve şehrimizi Mersin’i gururlandırmak istedik. Ancak rakibimiz bizden daha iyi basketbol oynadı. Bizi Avrupa ikinciliğine taşıyan oyuncularımıza ve teknik ekibimize gönülden teşekkür ediyorum. Her biriyle gurur duyuyoruz. Son üç yılda iki kez Avrupa ikincisi olan bir şehir takımıyız” şeklinde konuştu.

LİGDE ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Çevirgen, destek veren taraftarlara, kent yöneticilerine ve sponsorlara da teşekkür etti. “Avrupa ikinciliğiyle yetinmeyen bir organizasyonuz. Artık hedefimiz ligde şampiyonluk. Lig şampiyonu olmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz” diyen Çevirgen, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçının 16 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da Fenerbahçe Opet ile oynanacağını belirtti.