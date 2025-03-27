ÇBK Mersin Play-Off’ta Nesibe Aydın’a Mağlup

MAÇ ANALİZİ VE SONUÇ

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek finalinin ilk karşılaşmasında ÇBK Mersin, evinde ağırladığı Nesibe Aydın ile çekişmeli bir maçta karşı karşıya geldi. Normal süresi 82-82 sona eren mücadelede ÇBK Mersin, uzatma bölümünde 95-86’lık sonuçla mağlup oldu ve seri boyunca geriye düştü. Bu sonuçla ÇBK Mersin, seride 1-0 geride bulunuyor. Rövanş karşılaşması 29 Mart Cumartesi günü Ankara’da yapılacak.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmanın oynandığı salon Servet Tazegül olurken, maç hakemleri Yiğit Gönültaş, Hakan Gerey ve Kaan Büyükçil olarak görev aldı.

ÇBK Mersin takımında en fazla sayıyı Anderson 27, Carleton 28, ve Fauthoux 11 ile kazandı. Diğer oyuncular Sinem Ataş 6, Pelin Derya Bilgiç 9, Araujo 5 ve Asena Yalçın, Derin Yaya çıktı.

Nesibe Aydın takımında ise Nared 26, Wheeler 20, ve Merve Arı 10 sayıyla dikkat çekti. Damla Gezgin 9, Serfa 5, Wallace 13, İlayda Güner 10 ve Merve Uygül 2 sayı üretti.

PERİYOT SONUÇLARI

Maçın periyotları şu şekilde gelişti: 1. Periyot: 17-9 (ÇBK Mersin lehine), Devre: 41-28 (ÇBK Mersin lehine), 3. Periyot: 66-51 (ÇBK Mersin lehine). Ancak, son bölümde Nesibe Aydın, geri dönüş yaparak maçı kazandı.