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ÇBK Mersin, Türkiye Kupası’nı Kazandı

ÇBK MERSİN’İN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

ÇBK Mersin, Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası’nı kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Edirne’de 21-23 Mart tarihlerinde gerçekleşen turnuvada finalde Emlak Konut’u 85-64 mağlup eden ÇBK Mersinli takım, sevinçlerini Mersin Valisi Atilla Toros ile paylaştı.

VALİ TOROS’TAN TEBRİK VE DESTEK

Ziyarette, Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basketbolcular Sinem Ataş, Marine Johannes ve Bridget Carleton da hazır bulundu. Vali Toros, şampiyonluğu elde eden ÇBK Mersin’in yönetimini, teknik heyetini ve oyuncularını kutlayarak, “Başarılarınız artarak devam etsin” temennisinde bulundu.

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