ÇBK Mersin Türkiye Kupası’nı Kazandı

BASKETBOLDA ŞAMPİYONLUK HAZIRLIĞI

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası Final müsabakasında, ÇBK Mersin, Emlak Konut’u 85-64’le yenerek şampiyonluk kupasını kazandı. Edirne’nin ev sahipliğindeki bu önemli finalde, ÇBK Mersin tarihindeki ikinci kupayı elde etti. Karşılaşmayı Edirne Valisi Yunus Sezer ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu gibi önemli isimler de izledi.

MÜCADELENİN HAKİMLERİ VE ÖDÜLLER

Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen maçta ÇBK Mersin, ilk yarıyı 50-31’lik skorla önde tamamladı. Takımda Teaira McCovan 22 sayı kaydederek dikkate değer bir performans sergiledi. Emlak Konut’un en skorer oyuncusu ise 17 sayıyla Astou Ndour oldu. ÇBK Mersin’in şampiyonluk kupası TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından verilirken, madalyalar Edirne Valisi Yunus Sezer ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülşah Akkaya tarafından takdim edildi. Emlak Konut, finalde ikinci olmanın ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu’ndan aldı. Aynı zamanda, final maçının en değerli oyuncusu seçilen Teaira McCovan’a ödülü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten sundu. Maçın hakemlerine ise TBF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen tarafından plaket verildi.

ÇBK MERSİN’İN HİFZASI VE HAZIRLIKLARI

ÇBK Mersin Kaptanı Asena Yalçın, şampiyonluk sonrası duyduğu gururu ifade ederek, “Çok mutluyum, gerçekten bu bizim ikinci kupa kazanışımız. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İnşallah darısı Euroleague finaline ve Türkiye ligi finaline” dedi. Bu sözler, takımın gelecek hedeflerine de ışık tutuyor.