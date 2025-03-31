ÇBK Mersin, Yarı Finalde Galatasaray’a Rakip

ÇBK MERSİN YARI FİNALE YÜKSELDİ

ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final üçüncü maçında Nesibe Aydın’ı 91-60 yenerek, seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi. Bu sonuçla ÇBK Mersin, yarı finalde Galatasaray ile karşılaşacak.

MAÇ DETAYLARI

Maç, Servet Tazegül Salonunda gerçekleştirildi. Hakemler, Ahmet Kemal Digili, Samet Biner ve Hüseyin Çelik oldu. ÇBK Mersin’in oyuncularından Asena Yalçın 11, Anderson 24, Carleton 10, Mccovan 2, Johannes 16, Sinem Ataş 7, Rupert 8, Pelin Derya Bilgiç 13, Derin Yaya ise toplamda 91 sayıya katkı sağladı. Başantrenör olarak Ahmet Kandemir takımın başındaydı.

Nesibe Aydın takımının oyuncuları ise Damla Gezgin 9, Wheeler 15, Merve Arı 9, Wallace 7, Serfa 8, Sevgi Tonguç, Merve Uygül, İlayda Güner 9, Rojin Yolcu ve Elif Çayır 3 sayı kaydetti. Başantrenör Efe Güven, ekibi yönetti.

PERİYOT SONUÇLARI

1. periyot: 22-15 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 38-35 (ÇBK Mersin lehine)

3. periyot: 67-49 (ÇBK Mersin lehine)