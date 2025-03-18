ÇBK Mersin, Yarı Finalde Tarsus’u Geçti

ÇBK MERSİN YARI FİNALE YÜKSELDİ

ÇBK Mersin, 2025 ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Tarsus Spor’u 98-71 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Mersin temsilcisi, Tarsus Spor ile gerçekleştirdiği karşılaşmada gösterdiği performansla dikkat çekti. Galip gelen ÇBK Mersin, 21-23 Mart tarihleri arasında Edirne’de düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonuna katılma hakkı elde etti.

HAKEMLER VE MAÇIN AYRINTILARI

Müsabakanın yapıldığı salon: Servet Tazegül, hakemler: Ozan Gönen, Özlem Yalman, Almina Kocabaş olarak görev aldı. Tarsus Spor’un oyuncuları Heal 15, Elif Emirtekin 9, Büşra Akgün 14, Alleyne 28, Ceylin Beyza Altunpa 3, Nisa Yalçın 2, Ecem Erk, Nuran Tutsak, Havva Güngör Peker olarak kaydedildi. Takımın başantrenörü Cihat Barış Akgün.

ÇBK Mersin ise Howard 2, Fauthoux 9, Carleton 15, Sinem Ataş 16, Johannes 12, Mccovan 13, Derin Yaya, Asena Yalçın 7, Pelin Derya Bilgiç 20, İkra Durmaz 4, Beren Polen Höke oyuncularıyla mücadele etti. ÇBK Mersin’in başantrenörü Ahmet Kandemir’di.

PERİYOT SONUÇLARI

Karşılaşmanın ilk periyodu 18-21 ÇBK Mersin lehine, devre 39-42 ÇBK Mersin lehine ve üçüncü periyot ise 43-75 ÇBK Mersin lehine sonuçlandı. Müsabakanın tamamında dikkat çeken bir üstünlük sergileyen ÇBK Mersin, Dörtlü Final yolundaki önemli adımını atmış oldu.