CBO, Gümrük Tarifeleri Bütçe Açığını Azaltacak

GÜMRÜK TARİFELERİNİN ETKİLERİ

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, yürürlüğe giren gümrük tarifelerinin toplam bütçe açığını 2025-2035 döneminde 4 trilyon dolar azaltacağını açıkladı. CBO, uygulanan gümrük tarifelerinin ABD bütçesi ve ekonomi üzerindeki etkileriyle ilgili analizini güncelledi. Analizde, 19 Ağustos itibarıyla ABD’ye ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisi oranının, 2024 ticaret hacmine göre yaklaşık 18 puan artması bekleniyor.

VERGİ ARTIŞLARININ SONUÇLARI

Yüksek gümrük vergileri devam ettiği sürece, 6 Ocak-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen vergi artışları, 2025-2035 yılları arasındaki birincil bütçe açıklarını 3,3 trilyon dolar, federal faiz giderlerini ise 0,7 trilyon dolar azaltabiliyor. Gümrük vergilerindeki değişikliklerin bütçeye olan katkısı sonucunda toplam bütçe açığının 4 trilyon dolar düşeceği ifade ediliyor.

ÖNGÖRÜLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Analizde, gümrük tarifelerinde yakın zamanda gerçekleştirilen düzenlemeler nedeniyle tahminlerin, haziran başında öngörülen değerlerden daha yüksek olduğu belirtildi. CBO’nun haziran ayında yayınladığı analizde, tarifelerin birincil bütçe açıklarını 2,5 trilyon dolar, federal faiz giderlerini ise 0,5 trilyon dolar azaltacağı öngörülmüştü. Ayrıca, gümrük vergilerindeki değişikliklerin ekonominin büyüklüğüne etkileri göz önüne alındığında, bu düzenlemelerin toplam federal bütçe açığını 2,8 trilyon dolar düşürebileceği tahmin ediliyordu.