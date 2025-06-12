CCH Erzurum Protokol İmzaladı, Eğitim Başlıyor

PROTOKOL İMZALANDI

Erzurum’da hizmet veren CCH Erzurum İletişim ve Hizmet Yönetimi A.Ş. ile ETSO arasında 55 kişilik istihdam garantili mesleki eğitim kursu için bir protokol imzalandı. Şirket, yıl sonunda 750 kişilik istihdam hedefliyor ve Avrupa’daki global firmalara hizmet sunmak amacıyla çağrı merkezi kurmayı planlıyor. Bu çağrı merkezi için İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca bilen personel alımı gerçekleştirilecek.

TÖRENE KATILANLAR

Protokol törenine, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, CCH Erzurum İletişim ve Hizmet Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Esat Kubilay Yorga ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Tören sonrasında, eğitimlerin verildiği Ata Teknokent de ziyaret edildi.