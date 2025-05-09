Ccus’un Geleceği Umut Verici. Hakem Yönetimi Cidden Sorunlu. Türk Hakemliği Kötü Bir Süreçte. Futbol Federasyonu Da Sorumlu. Mhk’nin Kalma İhtimali Yok. Türk Hakemliği Toparlanamaz Hale Gelecek

BAŞAKŞEHİR FK’NIN MAĞLUBİYETİ VE GÜMÜŞDAĞ’IN AÇIKLAMALARI

Süper Lig’in 35’inci haftasında Başakşehir FK, Fenerbahçe’ye 4-1 yenildi. Karşılaşmanın bitişinden sonra Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Hakem Burak Pakkan’ın yönetimini eleştiren Gümüşdağ, “İki takımın oyuncularını iyi niyetli ve centilmen mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Maalesef oyunun önüne geçen hakem kararları, şaşkınlıkla izlediğim kararlar.” dedi. Gümüşdağ, her iki takım açısından olumsuz olan bu hakem yönetiminin kötü bir performans sergilediğini belirtti.

TÜRK HAKEMLİĞİNİN DURUMU

Başkan Gümüşdağ, “MHK’nin ve Türk hakemliğinin ne halde olduğunu hepimiz görüyoruz.” diyerek, Aralık ayında yaptığı basın açıklamasına atıfta bulundu. O günden bu yana Türk hakemliğinin sorunlarını gözlemlediklerini, yerel ve uluslararası alanda Türk hakemlerine olan güvensizliğin arttığını vurguladı. Gümüşdağ, “Zannediyorum eskisine göre çok daha azaldı. Yerelde de, uluslararası alanda da Türk hakemliği kötü bir süreç yaşıyor.” şeklinde konuştu.

FEDERASYONUN SORUMLULUĞU

Türk hakemliği açısından durumun iç açıcı olmadığını belirten Gümüşdağ, “Türkiye Futbol Federasyonu’nun, MHK ile ilgili pozisyon almaması ve MHK’nin bu durumda olmasının tek sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu’dur.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, MHK başkanının görevde kalma ihtimalinin düşüklüğünü, sezon boyunca yaşanan kötü yönetim sonrası MHK’nın imajının da olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Gümüşdağ, “Avrupa hedefi olan bir takımız. Yüzde 100 iki kırmızı kartın verilmediğini net gördük. Tamamen skora etki edecek kararlar.” diyerek hakem kararlarının maçın gidişatını doğrudan etkilediğine vurgu yaptı. Her iki takım için de kötü bir yönetim olduğu sonucuna vardı. Gümüşdağ, özellikle Türk hakemliğinin geleceği için bir endişe taşıdığını sözlerine ekledi.