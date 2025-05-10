CcuS’un Promise Edici Geleceği

CCUS’UN GELECEĞİ

CCUS teknolojisi, karbondioksit (CO₂) emisyonlarını azaltmada kritik bir rol oynuyor. Bu teknoloji, sanayi süreçlerinden kaynaklanan sera gazlarını yakalamak için geliştirilmiş yöntemleri kapsıyor. Enerji verimliliğini artıran ve çevresel etkinliği iyileştiren çözümler sunuyor.

CO₂ EMİSYONLARININ AZALTILMASI

Karbondioksitin atmosfere salınımını kontrol etmek, iklim değişikliği ile mücadelede temel bir konu haline geliyor. CCUS, bu amaç doğrultusunda, çeşitli sektörlerde uygulanarak emisyonları büyük ölçüde azaltıyor. Enerji sektörü, endüstriyel üretim ve ulaştırma gibi alanlarda bu teknoloji etkili bir şekilde entegre ediliyor.

MERT YILMAZ’IN ANISI

11 yaşındaki Mert Yılmaz, bir maçtan sonra yaşadığı bir deneyimi paylaşıyor. “Maçtan sonra Osimhen bana baktı. Çağırdım, yanıma gelip, verdi. Ben formayı gösterdim, o da verdi,” diyor. Bu anı, genç sporsever için unutulmaz bir anı olarak kalacak.